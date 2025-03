Bahía Blanca: confirman que el agua es potable y emiten recomendaciones para limpiar las casas

El Municipio pidió desechar los objetos que no puedan limpiarse correctamente.

Para las tareas de limpieza, recomendaron usar guantes y botas de goma y remover el barro con agua y detergente. También indicaron desinfectar los ambientes con una mezcla de una taza de lavandina por balde de agua, y evitar combinarla con otros productos de limpieza.

El Municipio sugirió desechar colchones, peluches, ropa y todos aquellos objetos que no puedan limpiarse adecuadamente, así como alimentos y medicamentos que hayan estado en contacto con el agua. Solo es seguro conservar las latas que se encuentren en buen estado, sin abolladuras ni hinchazón.

Trabajos después del temporal en Bahía Blanca 09-03-25 Bahía Blanca continúa con las tareas de limpieza en hogares y espacios públicos. X @MunicipioBahia

Luego de que circularan versiones en redes sociales sobre la supuesta contaminación del agua de red, ABSA emitió un comunicado este domingo donde informó que "las dos plantas potabilizadoras de agua de la ciudad están funcionando sin inconvenientes" y que los "análisis de calidad se efectúan a diario bajo parámetros normales".

En el caso de no tener acceso a agua potabilizada para beber, cocinar o lavarse los dientes, la recomendación es agregarle dos gotas de lavandina por litro y dejarla reposar 30 minutos antes de consumirla. El Municipio pidió a los vecinos que acudan al centro de salud más cercano en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos o lesiones en la piel.

Según el último informe de situación difundido este domingo por la noche, el balance es de 16 personas fallecidas y 963 evacuadas. La empresa EDES ya restableció el 65% del servicio eléctrico en la ciudad. Este lunes no habrá actividad administrativa en el ámbito municipal y se recomendó a los comercios que no descuenten el día a los empleados que no puedan presentarse a trabajar.