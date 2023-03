Alerta meteorológica por tormentas y posible caída de granizo en 160 localidades del país

Alerta amarilla por tormentas en el este y oeste del país

Gran parte de Corrientes y Buenos Aires, además de toda la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros que pueden llegar a 50 milímetros, mientras “no se descarta la caída de granizo y fuertes ráfagas en forma localizada”.

También rige esta advertencia para el este de San Juan y gran parte de Mendoza, afectando a sus capitales, donde se esperan tormentas que "podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, 9 de Julio, 25 de Mayo, Brandsen, Cañuelas, Oeste de Magdalena, San Vicente, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Este de Castelli, Este de Chascomús, Este de Dolores, Este de Lezama, Este de Magdalena, Este de Punta Indio, Este de Tordillo, Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio, Oeste de Tordillo, Pila, Azul, Rauch, Tapalqué, Zona baja de Benito Juárez, Zona baja de Tandil, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Zona serrana de Benito Juárez, Zona serrana de Loberia, Zona serrana de Necochea y Zona serrana de Tandil. San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Zona baja de Pocito, Zona baja de Rivadavia y Zona baja de Sarmiento.

25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Zona baja de Pocito, Zona baja de Rivadavia y Zona baja de Sarmiento. Mendoza: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y Zona baja de San Rafael.

Alerta Tormenta 15-03 Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por lluvias

El SMN emitió una alerta amarilla para el oeste de Río Negro y sectores del oeste y sur de Santa Cruz.

En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden “ser superados en forma puntual, especialmente en zonas más elevadas donde las precipitaciones también pueden darse en forma de lluvia y nieve”.

Ante estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Rio Negro: Los Lagos, Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó.

Los Lagos, Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó. Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike y Cordillera de Lago Argentino.