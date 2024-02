Alerta meteorológica por tormentas y granizo en 60 localidades argentinas

También rige un aviso de nivel amarillo para la provincia de Jujuy, la mayor parte de Salta, todo el territorio de Tucumán y el centro de Catamarca. Allí se pronostican tormentas fuertes, también con ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta meteorológica por tormenta

Alerta por tormenta 18-02-24 SMN

NARANJA

Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

AMARILLA