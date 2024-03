Alerta meteorológica por tormenta eléctrica para varias localidades de Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1765313856107086220&partner=&hide_thread=false SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Además, explicaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual". En San Salvador de Jujuy, las lluvias continuarán a lo largo de toda la semana hasta el próximo martes, aproximadamente, la temperatura rondará entre los 18° a 30°.

En Mendoza, las localidades afectadas son Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa. Mientras que para Jujuy, son Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Desde el organismo recomendaron no sacar la basura, retirar objetos que impida que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo no permanecer en playas, ríos o lagunas, estar atento ante la posible caída de granizo, y estar informado.