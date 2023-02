Alerta meteorológica amarilla por tormentas en siete localidades de Argentina

El organismo meteorológico prevé en esas zonas valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Entre las recomendaciones, el SMN sugirió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento ante la posible caída de granizo.

image.png

Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas

La Pampa: Chical Co - Puelén -Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.

Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael

San Luis: Gobernador Dupuy.