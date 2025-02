Agua roja en Mar del Plata: el fenómeno natural que sorprendió a todos en la costa

Ciudadanos y turistas de la Costa Atlántica se sorprendieron al encontrar las aguas cubiertas de por un alga de color rojo. Los expertos explicaron que no son tóxicas, pero recomendaron evitar entrar en contacto directo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Moray/status/1893066286550098196&partner=&hide_thread=false EL MAR SE TIÑÓ DE ROJO DESDE MAR DEL PLATA A NECOCHEA



La aparición de algas rojas en la costa atlántica, en particular en #MarDelPlata y #Necochea, causó un cambio en el color del mar y de las playas.



Expertos del #Conicet explicaron que se trata de un fenómeno natural. pic.twitter.com/MroKQh0Nal — (@Mario_Moray) February 21, 2025

Eso ocurre de manera natural y no está relacionado con ningún tipo de derrame tóxico o contaminación, según explicaron los especialistas. Las algas no representan un riesgo para la salud humana, ya que no causan alergias ni malestares al entrar en contacto con la piel.

Las autoridades locales están trabajando para remover las algas de las playas, utilizando tractores para levantar los montones que se acumulan en la orilla. Desde Mar del Plata, la periodista Jimena Paternoster informó para C5N que "no hacen nada en contacto con la piel, pero es algo molesto y que impresiona cuando se entra en el agua. Se están moviendo para el lado sur".