Video: la impresionante caída de Shakira en pleno show en Montreal

La cantante se presentó en esa ciudad canadiense en el marco de la gira "Las mujeres ya no lloran". En medio de una de las canciones históricas se resbaló y terminó en el suelo.

La artista colombiana Shakira se presentó en Montreal, Canadá, en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran , al igual que lo hizo en Argentina, pero tuvo un percance en medio del show: se resbaló mientras bailaba uno de los máximos hits de su carrera y cayó al suelo .

Desde que inicia el show hasta que termina, la colombiana regala no solo un show musical, sino también de baile. De hecho, una de sus mayores virtudes es la danza. Por eso, siente cada una de sus canciones y se despliega en cada lugar donde se presenta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TovalAdriana/status/1925106916037951885&partner=&hide_thread=false ¡Tremendo susto! Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto pic.twitter.com/UpkmuxCHcS — Adri Toval (@TovalAdriana) May 21, 2025

Pero en Montreal el escenario le jugó una mala pasada y se resbaló. Terminó tirada en el piso y rápidamente se levantó. Mostró una sonrisa y enseguida siguió bailando, lo que calmó a sus fanáticos.

“Mírala. No me digan que no soy un angelito volando”, escribió la artista en redes sociales y adjuntó la foto del accidente. Esa imagen recorrió todos los portales quienes se hicieron eco, pero la halagaron: “Hasta para levantarse hay que tener estilo”, “Hasta cayéndose es hermosa”.

Polémica por un recital de Shakira en Estados Unidos: investigan un posible contagio masivo de sarampión

La cantante colombiana Shakira brindó un recital en el estadio MetLife de Nueva Jeresey, al que asistieron más de 82 mil fanáticos y una persona asistió con sarampión. Por ese motivo, el Departamento de Salud del estado investiga una posible exposición masiva.

El espectáculo se llevó a cabo el 15 de mayo y aún no se reportaron contagios nuevos vinculados al episodio. Pero las autoridades recomiendan que las personas que fueron estén atentos a posibles síntomas.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, cuya transmisión se produce a través de secreciones respiratorias en el aire y por contacto directo. Aseguran que los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición, por eso la alerta rige hasta el 6 de junio.

Los signos incluyen fiebre, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y dolor de garganta, pero también por una erupción cutánea. Los casos graves pueden derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Pero un dato no menor, es que se aconseja no concurrir a las guardas o consultorios si presentan síntomas, ya que deben contactarse con un médico previamente con el fin de no propagar el riesgo.

En el 2025, ya se registraron 935 casos de sarampión confirmados en distintos estados, con un brote activo en Texas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una sola semana de marzo hubo 111 casos.