Video: así fue el insólito choque de Giannina Maradona con una productora de televisión que estaba ebria

Si bien ambas conductoras resultaron ilesas, la Policía Bonaerense procedió a hacerles los controles de alcoholemia: la influencer dio negativo, mientras que Roth tenía 1,96 gramos de alcohol en sangre.

Embed #Urgente #Tigre Este es el momento donde la productora de ShowMatch, quien conducía ebria con 1.96 de alcohol en sangre, chocó a Gianinna Maradona pic.twitter.com/079lDHJUgx — Zona Norte Diario (@ZonaNorteDiario) December 3, 2024

En las filmaciones que trascendieron y fueron captadas por Maradona, se la puede ver y escuchar a la productora que dice: “Gianni, todo bien, pero la verdad rompés los huevos”. Al darse vuelta para intentar subirse a su vehículo, se choca y empuja a otra persona, y cuando abre la puerta del auto empieza a los gritos: “Para, boluda, me rompiste el auto. Me rompiste el auto, ¡la puta madre! No puedo creerlo”.

Choque Gianinna Maradona Tigre Captura de pantalla

El informe policial informó que Roth tomó un comportamiento agresivo ante la autoridad y propinó “empujones e insultos” hacia los efectos policiales que se hicieron presentes en el lugar del hecho. A raíz de esto, se le labró un acta por “resistencia a la autoridad”, el cual está a cargo de la UFI Rincón de Milberg.

Choque Gianinna Maradona Tigre Captura de pantalla

En el mundo del espectáculo, Roth se hizo conocida cuando en 2018, blanqueó su relación con la bailarina del Bailando, Chiara Mea, 16 años menor que ella. Ambas se conocieron durante la grabación de un programa de televisión y rápidamente iniciaron un romance.

La palabra de Gianinna Maradona tras el choque en Tigre

Gianinna Maradona fue embestida por un auto cuando regresaba a su casa en Tigre durante la madrugada de este martes. Tanto la hija de Diego Maradona como los ocupantes que iban con ella, entre ellos, su hijo Benjamín Agüero, no resultaron con heridas de gravedad.

“La otra persona me chocó de atrás, pero gracias a Dios estamos todos bien. Iba con Benja, y dos amigos. Fue un momento horrible, mi hijo iba durmiendo y lo levantó el golpe”, señaló Gianinna en diálogo con Teleshow.

Al mismo tiempo, destacó que todos resultaron ilesos, ya que iban con cinturón de seguridad: “No nos hicimos nada. Solo el disgusto y que, además, me quedé sin camioneta”.