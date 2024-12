Una película animada totalmente navideña llegó a Netflix y se metió entre lo más visto: cuál es y por qué es ideal para ver en familia

Entre los personajes destacan Danny, un niño que lucha por encontrar el espíritu navideño tras la separación de sus padres; las gemelas Sam y Charlie, quienes descubren que sus deseos navideños pueden no ser lo que realmente necesitan; y los ciudadanos que encuentran inesperadamente amor, amistad y reflexiones sobre la familia en este período festivo. La película está basada en el libro That Christmas and Other Stories de Richard Curtis, conocido por clásicos como Love Actually y Notting Hill