Una de las actrices más famosas de Argentina anunció su embarazo: "Te estamos esperando..."

“Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, comenzó la intérprete de La Cobra haciendo un fuerte sinceramiento y agregó: “Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos”.

Junto a varias fotos donde está acompañada de Palleiro y Momo y deja ver su pancita, agregó: “Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”.

“Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3”, agregó en lo que fue el anuncio y al mismo tiempo aclaro que estaban esperando “que sea prudente compartirlo con ustedes también”. “Gracias por el cariño! Estamos en las nubes”, un claro mensaje a sus seguidores. ¡Se agranda la familia!

La emoción de Matías Palleiro al anunciar que será padre por primera vez junto a Jimena Barón

Al igual que Jimena Barón, Matias Palleiro también hizo el anuncio del embarazo en sus redes sociales. Al empresario, eligió como foto de portada del carrusel una imagen donde él se arrodilla y besa la panza de su pareja, embarazada. “Felicidad absoluta. Te quiero infinito Jimena”, escribió junto al emoji de un bebé y corazón.

Además, reconoció: “Que ganas de vivir esto juntos. Como dicen los viejos, 'somos un equipo'. El mejor equipo”. La llegada de este bebé será el primero de Matías y la pareja, pero será el segundo de la intérprete de La Tonta, quien ya es madre de Marrison de 10 años.