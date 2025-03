Un reconocido jurado de La Voz Argentina 2025 explicó porqué no estará en el reality de Telefe

El programa La Voz Argentina 2025 vuelve a la pantalla de Telefe y esta vez no contará con un reconocido jurado del reality, ya que el cantautor Ricardo Montaner desistió de la invitación.

La razón es su retiro de los escenarios y dejó un guiño para su par, Soledad Pastorutti. Todo sucedió en las redes sociales, donde el intérprete de Tan Enamorados y Me va a extrañar explicó: “Recibí una cariñosa invitación de mis queridos amigos de Telefe para volver a formar parte del grupo de coaches de La Voz Argentina”.

Agregó: “Mi retiro de los escenarios me obliga a no aceptar tan hermoso ofrecimiento”. En junio pasado, el artista decidió alejarse de los escenarios de manera indefinida y no realizará más conciertos al menos durante los próximos dos años.

El intérprete también dejó un mensaje para su ex compañera del programa, “La Sole”, que continuará en el show: “Los voy a extrañar a todos y los voy a ver triunfando y ganando como siempre. Dejo la vía libre, para que Sole Pastorutti se haga nuevamente con el trofeo de La Voz. Abrazo”.

Según trascendió, el jurado y equipo de coaches estará conformado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Luck Ra.