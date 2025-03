Shakira llegó a Argentina y fue recibida por cientos de fanáticos

La llegada fue el martes a la madrugada proveniente de Santiago de Chile, acompañada por su hermano. Se la pudo ver muy relajada con un look nocturno y descansada por el viaje . Muy simpática, saludó a todos y posó para algunas fotos.

La colombiana viene de publicar un duro comunicado en sus redes sociales tras no poder tocar en Chile: "Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control. Aun así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido a altura de lo que merecen, aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario”.

Shakira ya llegó a Argentina. Sus shows serán el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, Buenos Aires.



Explicó lo obvio: “Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría el escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia”. Por eso, decidió no dejarlos sin música.

Shakira brindó un mini show en la puerta de su hotel para los fanáticos para evitar que se queden sin su show. Se espera que la organización pueda organizar bien los shows que tiene previstos para el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.