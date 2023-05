Se viralizó un video de Alfa de Gran Hermano discutiendo a los gritos con su novia Delfina.

Delfina Wagner es 40 años menor que él y comenzaron una relación hace algunos meses. “Digamos que estoy comenzando una relación con Delfina, que es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa… Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella".

Alfa de Gran Hermano confirma su noviazgo con una chica 40 años menor que él, luego de las críticas

Respecto a su edad aseguró que él no le había pedido. “Ella eligió ser más clásica y me parece perfecto. Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija, ¿entonces?”, afirmó.

Sin embargo, en el video filtrado en Socios del Espectáculo no se los ve en un buen momento. Alfa parece enojado y que le reclama algo en particular. "Se ve cómo él la reta. Después se va a la mier...", opinó Rodrigo Lussich y concluyó: “La deja sola con un Malbec y se marcha. Discuten, se dicen de todo y se va".

Video: Alfa de Gran Hermano protagonizó un tenso momento con un fanático

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago, protagonizó un tenso momento con un fanático y todo fue captado a través de un video que luego se compartió en las redes sociales y fue viral.

A través de la cuenta @alexisacevedo719 en TikTok, el usuario se filmó en modo selfie y se pudo observar que detrás de él estaba el ex Gran Hermano 2022. "Acá con Alfa, gracias, re agrandado el tipo", expresó, haciendo referencia a que no quiso tomarse una fotografía junto a él.

Por eso, fiel a su personalidad, se pudo escuchar a Alfa contestarle: "No, agrandado, no, estoy hablando y vos me estás gritando, ¿qué queres?". De esta manera, se veía cada vez más lejano al flamante panelista de Polémica en el Bar, ya que el usuario de TikTok se alejaba mientras hablaba, dejando en evidencia que quería escracharlo.