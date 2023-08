Se separó una popular pareja de Gran Hermano y aseguran que intentaron volver en secreto

Coti Cone Redes sociales

“A pesar de que ya no estemos juntos, sabes que estoy para vos y me demostraste que estas para mí, y más aún en mis momentos más difíciles. Gracias”, agregó. Ante esto, en redes sociales aparecieron especulaciones respecto a su pareja.

Como no dejan de dedicarse cariño, sus seguidores aseguran que pueden tener una relación secreta y no se exponen para poder tener trabajos por separado. Pero la prueba más fuerte para evidenciarlo es una foto.

Cone Quiroga Redes sociales

Sucede que en el mismo posteo donde Coti le desea felicidades se lo puede ver con dos tortas sentado en un sillón, en el mismo sillón de la casa de Coti. Esto indica que habría festejado su cumpleaños en la casa de su exnovia. ¿Romance en secreto?

Coti Romero de Gran Hermano reveló la terrible decisión que analizó tomar

La modelo y exparticipante de Gran Hermano 2022, Coti Romero, reveló que analizó suicidarse tras su salida de la casa del reality show, algo que tomó a todos los televidentes por sorpresa.

Coti Romero Gran Hermano Redes sociales

Durante su visita al programa Polémica en el bar, Coti Romero decidió revelar su verdad: "Lo voy a contar hoy pero es algo delicado que nadie sabía. Llegué a pasar por un momento muy difícil hace no mucho. Cuando salí de la casa me cortaba, fue re difícil, porque sentía alivio con eso y obviamente era una enfermedad". Así, dejó boquiabiertos a todos en la mesa del programa y Alfa la tomó de la mano tras escuchar la difícil situación.

De igual manera, buscó llevar tranquilidad a todos: "Lo cuento ahora que estoy mejor. Hace bastante que no lo hago. Tampoco quiero que se preocupen mis padres que lo pueden estar viendo… es una enfermedad, no está bueno, estoy medicada". De esta manera, la ex Gran Hermano confesó que no fue fácil irse de la casa.