Se habilitó la espontánea en Gran Hermano y tres participantes revelaron que la quieren usar: quiénes son

Durante la madrugada del miércoles, Claudio Di Lorenzo, Giuliano Vaschetto, Juan Pablo De Vigili y Renato Rossini se dirigieron a las inmediaciones del confesionario para hablar sobre este tema. "Si hiciera (sic) un ajedrez, tumbaría los cimientos . Así, tuc, tuc. La puntita no, la mesa tiene cuatro patas, pum, pum y cayó. ¿Quién es Thanos? ¡A Thanos no! ", comenzó por expresar el peruano.

Luego, Giuliano se dirigió a Claudio y le explicó qué tiene que decir si la realiza: "Vos salí y decí que no lo hiciste, que viniste a buscar otra cosa. Que no le querés hacer la espontánea a nadie. Yo lo haría, sabes cómo lo haría, si podría (sic) votar". Vale recordar que Vaschetto fue seleccionado por la líder para no tener la posibilidad de participar de la gala de nominación.

Embed Claudio, Giuiliano y Renato organizándose para ver quién hace la espontánea y diciendo que no van a ir por "Thanos": "Votaría por la Madre"#GranHermano pic.twitter.com/ZNmKCU0c1j — TRONK (@TronkOficial) December 11, 2024

Para finalizar, Renato resaltó "Tú sabes quién... Y no es Thanos", ante lo que Giuliano remarcó "No, es la madre...". Así, el peruano dejó en evidencia que tienen señalado a un participante como el supervillano de Marvel Studios, mientras que "la madre" tiene que ser una entre Petrona Jerez y Sandra Priore por sus edades.

Gran Hermano 2024: quiénes son los participantes favoritos del público

El reality show Gran Hermano 2024 comenzó con un total de 24 participantes y con las encuestas se confirmó quiénes son los más queridos por el público, con tan solo 4 de ellos con números positivos.