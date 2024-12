Se filtró el sueldo que Fernanda Iglesias cobraba en LAM: "Me pagaban poco"

La periodista renunció al programa nocturno y explicó los motivos en su cuenta de Instagram. Esto despertó la furia de Ángel de Brito, quien se expresó en X (ex Twitter): "Avisame la próxima".

“No creo que te vayas de LAM, creo que Yanina influyó para que te vayas”, le escribió una seguidora en el sticker de preguntas y ella contestó: “No. Sentía que no estaba dando todo y además me pagaban muy poco”. Eso generó dudas sobre cuál era el monto que recibía mensualmente.

Otra de las preguntas en Instagram decía: “¿Te dolió que te digan que seas rotativa y no fija? Sos una genia”. A lo que respondió: “Me dolió que me ofrecieran un sueldo de $220 mil”.

LAM Fernanda Iglesias Captura de pantalla

En medio de ese escándalo, Fernanda decidió no asistir a la cena de fin de año del programa ni tampoco fue al último programa. Ante esto, De Brito disparó: “Chau, Fernanda Iglesias. Avisame la próxima”, en respuesta a la historia en la que ella aseguraba que no asistió porque no le gustan las despedidas.