Sabrina Rojas recordó una anécdota con Luis Miguel: "Que piensen lo que quieran"

La exvedette desmintió cualquier relación con el músico y fie a su estilo histriónico aseguró: "Ojalá hubiese ido a un telo con Luis Miguel". Agregó entre risas "vos te pensas que si eso hubiera pasado no lo habría contado? ¡Hubiese salido gritándolo!”, remarcó la mediática.

Después reveló que compartió con el intérprete de Hasta que me olvides y La incondicional en un lugar a la noche. "Mi anécdota con Luis Miguel es que yo estaba en un restaurante, Buenos Aires News, y él estaba comiendo abajo", reveló Sabrina.

Los encargados del lugar la invitaron a que pasara a saludarlo: "´¿Querés bajar a saludarlo?’", le dijeron. "Yo no era conocida”, respondió ella por lo que no se animó aunque al día de hoy se arrepintió. "Tenía una amiga quema coco, que me decía ‘no, vas a quedar como un gato’. Yo quería bajar, pero al mismo tiempo decía ‘no, tenes razón’. Y no fui”, remarcó. Enseguida aclaró : “Hoy sabes cómo iba. Quede como quede, que piensen lo que quieran”.