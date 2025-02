También contó que su personalidad es difícil, ya que hay días en los que se levante talante, lo que podría generarle problemas con sus compañeros.

eramos pocos y llegó LAUTY GRAM a #GranHermano pic.twitter.com/ZfuIRd8F1o — emi (@eeemiliano) February 11, 2025

Pero lo sorpresivo es que, admitió que está soltera, pero luego enfocaron a la tribuna y mostraron a Lauty, con quien se dio un apasionado beso en vivo. Eso llamó la atención de todos en las redes sociales y se hicieron virales memes burlándose de la China Suárez. ¿Por qué?

Sucede que el cantante indicó: “La primera vez que la vi fue hace 6 meses y me enamoré. Y creo que a todos los que están acá les pasaría lo mismo”. Pero lo cierto es que hace cuatro meses estaba en pareja con la China. ¿Jugó a dos puntas?

Santiago confirmó cuál es su estrategia para llegar a la final de Gran Hermano: "Ustedes dos..."

El participante uruguayo Santiago Algorta confesó su confianza plena en el "Tridente" que formó en Gran Hermano 2024-25 y hasta reveló que está dispuesto a irse con tal de que Luciana Martínez y Luz Tito puedan quedarse en el reality show.

Durante la tarde posterior a la eliminación, el llamado Tridente se dirigió a la sala de streaming para hablar a sus seguidores y fue Santiago quien quiso tomar la palabra. "Salvo ustedes dos, el resto son jugadores y, tarde o temprano, se tienen que ir. La confianza y el respaldo lo siento con ustedes dos... Con nadie más", confesó.

Embed Santiago: "Mi gente ya sabe que me voy yo antes que ustedes. Si es necesario me voy yo."



Él se sacrifica por su #Tridente (mientras que acá dicen que convendría separarlos) #GranHermano pic.twitter.com/bh7eVFtqdl — Brian (@brianturiello) February 10, 2025

Y es que esto no fue lo único, sino que minutos después de la segunda eliminación de Giuliano, el uruguayo se fue con Luciana y Luz al patio para decirles una inesperada confesión. Vinculado a su futuro en Gran Hermano, Algorta señaló: "Mi gente ya sabe que me voy yo antes que ustedes. Si es necesario, me voy yo".

Por el momento, tanto Luciana como Luz parecen haber bajado sus niveles de apoyo del público, algo que no perjudica a Santiago. Esto es llamativo, ya que son las dos participantes más cercanas a él desde el principio y el uruguayo parece tener el camino allanado para consagrarse campeón de Gran Hermano 2024-25.