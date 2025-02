Uno por uno, quiénes son los nuevos participantes de la casa de Gran Hermano

Se trata de Saif Yousef, un ciudadano egipcio que vive en Buenos Aires hace 4 años. Su padre es diplomático de la Embajada de Egipto en Argentina. En su presentación contó que estudia odontología en la UBA y que es Musulmán, por lo que realiza 5 rezos por día.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1889121295821840745&partner=&hide_thread=false El primer nuevo participante en ingresar es Saif Yousef Es egipcio, su nombre se pronuncia “Seif” y va a rezar en la casa



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/YBDvExu37h — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

La segunda participante es brasileña. Su nombre es Gabriela Gianatassio y hace 7 años que vive en Argentina. Contó que tiene un sueño no cumplido: "ser modelo". Se presentó como "una persona muy buena" a la que le cuesta ver la mala intención en los demás. "Espero no tener rivales. Tengo mucho paz y tranquilidad pero si llego a mi límite exploto", advirtió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1889122572911923679&partner=&hide_thread=false Gabriela Gianatassio se siente más argentina que brasileña y es la segunda nueva participante en ingresar



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/D4tCLghjSE — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

El tercer participante es Santiago "el bati" Larrivey. Es trillizo, por lo que está acostumbrado a compartir la casa "desde la panza". Además es contador de La Plata. Trabaja en una empresa de tecnología donde lidera un equipo de 20 personas. Se presentó como una persona muy pila y jodón. "No me considero una persona manipuladora pero se manipular a la gente". Piensa que su carisma será clave para el juego y se ve en la final. "Gran Hermano es como un ajedrez, los participantes son fichas, hay gente que tiene que salir para que yo pueda ganar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1889126161612935670&partner=&hide_thread=false A Santiago Larrivey lo apodan "Bati" y va por todo: "GH es como un ajedrez" Con mucha seguridad dice: "Quiero ganar"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/isIPaa2gcx — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

La cuarta participante es Selva de Montevideo, Uruguay. "No fumo, no tomo pero como. 90 kilos de sabor", fueron las palabras que usó para presentarse. Leonina de pura sepa dice ser "la medialuna que querés mojar en el café con leche". "Si la otra persona es mal bicho yo soy el triple de mal bicho. Pero tengo una ventaja: yo me caliento, me descargo me doy media vuelta y estoy como si nada. Vengo a romper corazones y a ganar GH".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1889128380630520079&partner=&hide_thread=false Selva Pérez es una de las nuevas participantes, lo da todo: "Soy 90 kilos de sabor y vengo a romper corazones"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/eSPUYzaeYi — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

El quinto participante es Lorenzo de Salta. Estudiante de diseño industrial. "Tengo ganas de entrar porque me encantan los desafíos nuevos. Trato de ser lo más carismático posible. Trato de tomarme todo con calma entendiendo que estamos en un juego. Soy muy colgado, me olvido muy fácil de los nombres y de las cosas que tengo que hacer ", expresó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1889134416569491609&partner=&hide_thread=false Con un poco de timidez, Lorenzo ingresaba a la casa más famosa



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/FJwzouaLFJ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

Eugenia Ruiz tiene 44 años.Nació en Santiago del Estero.Está casada y tiene un hijo. Se autopercibe influencer y se define como una persona divertida. Es médica pero no ejerce.No le interesa la fama, aunque su sueño es trabajar como actriz en una serie o película.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1889135128384799092&partner=&hide_thread=false Eugenia Ruiz es de Santiago del Estero, no ejerce como médica porque prefiere actuar y hacer TikToks de chimentos



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/vhvoc6aRUZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

La anteúltima que ngresó a la casa este lunes, Lucía jazmín Patrone, 18 años, de CABA. Tiene más de 43 mil seguidores en Instagram. Se siente una mujer hermosa, y se define como histérica y caprichosa, le gusta que todo se haga a su manera.Está soltera, quiere disfrutar de la vida. No le gustaestudiar, disfruta de lascámaras y el canto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1889133186371723539&partner=&hide_thread=false Lucía Patrone: “A esta casa le falta diversión, soy muy histérica y caprichosa”



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/aVVlewJV8b — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 11, 2025

Y el último de esta tanda: Marcelo Crro, es fanático de Gran Hermano desde la primera edición. Tiene 34 años y es de CABA. Apasionado por el juego, prioriza la estrategia antes que los vínculos dentro de la casa. Jugó al fútbol hasta los 20 años en Barracas Central. Se define como el típico tío “soltero y jodón”, que siempre llega tarde a las reuniones familiares.