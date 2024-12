Qué cuenta Bob Marley: La leyenda, la película sobre el famoso cantante que se puede ver en Netflix

Ziggy Marley, hijo y uno de los productores de la película, sostuvo lo siguiente: “Has escuchado la música y crees que conoces al hombre, pero ¿realmente entiendes por lo que pasó y qué momentos lo convirtieron en la persona en la que se convirtió. Esta película te llevará a presenciar por primera vez cómo era estar cerca de la leyenda, ver su dolor, sus penas, sus alegrías y su redención.” Te contamos todos los detalles a continuación.

Sinopsis de Bob Marley: La leyenda, la película que llegó a Netflix sobre el histórico cantante

Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley fue un cantante y compositor jamaicano, líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers y Bob Marley & The Wailers.

Marley murió de cáncer en 1981 a los 36 años, pero en esa corta vida cambió el panorama de la música, introduciendo generaciones al reggae con éxitos como "Get Up, Stand Up", "One Love", "No Woman, No Cry”, “Could You Be Loved”, “Buffalo Soldier”, “Jammin” y “Redemption Song”. Esta película habla de él en profundidad, como marcó un hito.

Tráiler de Bob Marley: La leyenda

Reparto de Bob Marley: La leyenda

En cuanto al elenco, el encargado de darle vida a Bob es Kingsley Ben-Adir y a él lo acompañan Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers, Anthony Welsh, Nia Ashi, Aston Barrett Jr., Anna-Sharé Blake y Gawaine “J-Summa” Campbell, entre otros.