Proyecto 2026: cuáles son los dos personajes históricos de Marvel que se reencontrarán en una nueva película

Están escritas y dirigidas por varios individuos y cuentan con grandes, o a menudo repartos corales. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige ha producido todas las películas de la franquicia, mientras que otros ejecutivos de esta productora también han hecho algunas junto con Feige, incluido el ex director ejecutivo del estudio, Avi Arad para los dos primeros estrenos. Otras personas también han películas realizado selectas de MCU, incluidas, Gale Anne Hurd para The Incredible Hulk; Amy Pascal para las películas de Spider-Man; Lauren Shuler Donner, Ryan Reynolds, y Shawn Levy para Deadpool & Wolverine; y Anthony y Joe Russo para Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. A continuación te contamos quienes son los dos grandes personajes que se reencontrarán en el 2026.

Quiénes son y dónde se encontrarán los dos grandes personajes de Marvel en 2026

Era cuestión de tiempo que ocurriera, aunque él dijera que todavía era demasiado pronto. "No por el momento", dijo Chris Evans en 2023 en una entrevista con GQ sobre volver como Capitán América. El actor afirmó que no iba a hacerlo si la nueva etapa del personaje no estaba a la altura de las expectativas. El intérprete llevaba, por entonces, cuatro años sin meterse en la piel de Steve Rogers tras el final de su personaje en Vengadores: Endgame (2019). Ahora, The Wrap y THR afirman que ha llegado el momento: Evans regresa al Universo Cinematográfico de Marvel en Vengadores: Doomsday, que llega a las salas de cine el 1 de mayo de 2026.

Pese a la gran noticia para los fans del UCM, la vuelta de Evans pierde algo de sorpresa tras el anuncio en la pasada Comic-Con de San Diego. En el evento se confirmó que Robert Downey Jr. regresa a la franquicia, pero con un cambio: lo hará como el villano Doctor Doom tras dar vida, durante una década, al héroe Tony Stark/Iron Man. El actor está confirmado para la misma película que supondrá el regreso de Evans: Vengadores: Doomsday. Esto significa que las dos estrellas más grandes de Marvel se reencontrarán en menos de dos años en la gran pantalla.

La nueva entrega del grupo de superhéroes, además, cuenta con los hermanos Joe y Anthony Russo detrás de las cámaras, los mismos que dirigieron Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Capitán América: Civil War (2016), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019).

Por el momento, se desconocen los detalles de la vuelta de Evans y su regreso deja muchas preguntas: ¿lo hará como héroe o villano? El actor interpretó por primera vez a un personaje de Marvel en 2005 en Los 4 Fantásticos. Tras dar vida a Johnny Storm/Antorcha Humana en dos entregas, regresó a Marvel en 2011 como Steve Rogers/Capitán América en El primer Vengador. Vengadores: Endgame (2019) supuso el final de su personaje: viajando atrás en el tiempo para devolver las Gemas del Infinito a su hogar, decide quedarse en el pasado junto a Peggy Carter (Hayley Atwell) y entrega su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), el nuevo Capitán América.

Este verano, Evans dio la sorpresa volviendo una segunda vez a Marvel con una pequeña aparición en Deadpool y Lobezno. En esa ocasión, el actor dio vida a Johnny Storm. Por eso, esta nueva vuelta del actor es ya la tercera de su carrera.