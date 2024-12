Premios Martín Fierro: qué hizo Pampita cuando Natalia Oreiro fue reconocida como ícono de la moda

La escena ocurrió este viernes, en la fiesta que organizó APTRA, cuando "la Oreiro" subió a recibir la estatuilla. “Soy una instalación esta noche. No merecían menos estos premios homenajeando a toda la industria nacional. Muchísimas gracias por este reconocimiento”, remarcó. La cantante impactó con un vestido al cuerpo hecho de piezas metálicas y escote halter que le llegaba a cubrir la cabeza.

Pampita mira su celular cuando Oreiro habla en el escenario Redes Sociales

La actriz de Muñeca Brava recordó: “La primera imagen que se me viene a la mente es cuando tenía ocho años y estaba en la casa de mi abuela con su máquina de coser y le hacía vestidos a mis muñecas”.

“Y después una jovencita de 12 que quería estar a la moda, pero por temas económicos en mi casa eso era imposible. Y gracias a eso empecé a estudiar corte y confección para hacerme mi propia ropa”, reveló Oreiro, mientras la exmujer de Vicuña no apartó los ojos de su móvil como si no importara lo que decía su colega.

¿Qué pasó entre Pampita y "la Oreiro"?

Es sabido que Pampita tiene una vieja disputa con Oreiro que no cerró, a partir de un comentario que dio en una entrevista donde le preguntaron con qué actriz no trabajaría, y ella respondió: "Hay una actriz pero no te lo voy a decir... no tuvo empatía de mujer a mujer".

Después fue el propio entrevistador, el periodista Ángel de Brito, quien reveló que se trataba de la protagonista de Entre caníbales, junto a Benjamín Vicuña y Joaquín Furriel. Se trató de una tira de televisión del año 2015 en Telefe. En ese momento hubo rumores de romance entre el chileno y la rioplatense.