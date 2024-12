Martín Fierro de la Moda 2024: el diseñador Santiago Artemis criticó los looks de los famosos

La fiesta tuvo más de 250 invitados de la televisión, redes sociales y streaming, donde el galardonado sostuvo: "La moda ha sido, es y seguramente será un viaje inolvidable, en una industria que tiene cosas increíbles y que me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo”.

En el programa La Voz de la Calle en C5N, el modisto Santiago Artemis opinó sobre los looks de fiesta organizada por la la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). "Yo me fui sobrio, de smoking, pero quedé fascinado por los diseños que vi".

El reconocido joven que marcó tendencia en los años 2009 por usar hombreras, que hoy todos eligen, destacó en primer lugar a la conductora Flor de la V, por su vestido, color champagne, con un chal. "Suele romper con todo, pero fue más todavía", definió.

Flor de la V Redes Sociales

También remarcó los looks de la modelo Zaira Nara con una pollera de plástico que "estuvo fabulosa" y quedó impactado por el vestuario de la periodista Evelyn Von Brocke: "Fue el que más llamó la atención por su falda y su velo. Parecía Glinda, la Bruja Buena en el mundo del Mago de Oz. Casi no la reconocí y me pareció cómica. Todo en tono rosa, con flores bordadas, con cintura con corset", detalló.

Evelyn Von Brocke Redes Sociales

Natalia Oreiro se vistió con un material que parecen arandelas. "Fue la que tuvo el mejor speach sobre la moda porque habló de su abuela y contó que empezó a coser desde chica. Mientras casi nadie habló de su infancia o vida junto a la moda", remarcó el mediático.

Natalia Oreiro Redes Sociales

Artemis dio algunos consejos sobre qué ponerse y cómo combinar los colores: "Si bien los colores no tienen edad se trata de una relación como de matrimonio entre el color y el vestuario". Además, celebró que los famosos eligieran mucho colorado, blanco y negro y poco bordado en el outfit para la fiesta.

Zaira Nara Redes Sociales

Cuáles son los colores que se usarán en el verano 2025

Santiago pidió a las argentinas que "se animen a mezclar los colores naranja y fucsia, rosa con amarillo, colores cítricos, de verano". Hay que mezclar y jugar con colores, y con las rayas, para el día. Para la noche el negro sigue siendo el comodín. "Anímense a hacerlo ustedes mismas porque la moda es para divertirse".