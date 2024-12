Pedro Saborido: "Lamentablemente conocemos a muchos políticos a partir del escándalo que provocan"

" Lo más preocupante es el nivel de impunidad . Ya pasamos cinco, seis veces, pasamos doscientas lucas, vamos con porro, todo, no pasa nada", señaló en la charla con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton sobre las recurrentes visitas del legislador entrerriano junto a su secretaria al país vecino.

Además, observó: "Extraña el nivel de delicadeza de este tipo que no tenga un amigo, alguien cerca, que le diga: 'No, sos senador, no pases con doscientas lucas a Paraguay'. Esa es la soledad y la impunidad del poder".

Fiel a su estilo, el guionista sostuvo: "Todos somos poliédricos. Vos no tomas en cuenta que hay un costado tuyo que es pelotudo". "Todos tenemos un aspecto pelotudo, el tema es en qué momento se va a revelar. Suponer que no tenés un costado pelotudo es el error. Uno tiene que estar atento al pelotudo propio, el que tiene uno encima. Y Kueider no estuvo ahí", comentó.

"¿Vos conoces gente pelotuda? Claro. Y sin embargo, el tipo es capaz de llevar el pibe al colegio, se ducha y no se ahoga... El problema es cuando el vórtice de pelotudez aparece cruzando la frontera", agregó.

Entonces reflexionó sobre la mirada de la sociedad ante estos casos: "Terminamos hablando siempre de muchos políticos en el momento en el que adquieren un gran nivel de conocimiento por un delito. Antes no sabíamos ni pronunciar el apellido de este tipo, no sabíamos ni quien era".

"Lamentablemente los niveles de conocimiento de muchos políticos son a partir del escandalo que provocan. Nosotros no estamos atentos a poner en foco cuando un tipo labura bien", concluyó.