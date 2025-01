Parcels y Benson Boone se suman a la cartelera de sideshows del Lollapalooza 2025

Lollapalooza cumple 10 años en Argentina y quiere celebrarlo con una fiesta que honre a la música en todo sentido. Por eso, esta edición tiene un lineup con Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, Rüfüs du Sol y Tan Bionica a la cabeza. Pero las novedades no paran.

PARCELS Los australianos Parcels dominan el género de indietronica.

Parcels, los australianos que dominan el género de indietronica y el cantante estadounidense Benson Boone, que se convirtió en un fenómeno viral, se suman a los shows en formato íntimo de la edición aniversario de Lollapalooza 2025 junto a Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red, Fontaines D.C., The Marías, JPEGMAFIA y Marina Reche.