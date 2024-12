Pablo Echarri y Aníbal Pachano protagonizaron un fuerte entredicho en redes: "Imbécil"

Todo comenzó cuando en un canal de streaming Pachano tildó a Echarri de maleducado y ordinario y lo acusó de manejar la plata del SAGAI con indiscreción. "Es el que maneja SAGAI, maneja la plata nuestra, de la imagen ¿No te estoy diciendo que paga las imágenes y a mí no me paga? Todo el problema empezó porque no le querían pagar a un doblador que se había pagado y ellos habían recaudado. Ese es el problema, se le terminó el circo, se les cayó la careta", expresó el exbailarín.

El recorte fue levantado por el legislador porteño Ramiro Marra quien aprovechó para pegarle al actor y tesorero de SAGAI. "¿Así que el chanta de Pablo Echarri es el tesorero de SAGAI y no le paga a los artistas el dinero que les corresponde? No me sorprende en absoluto. Siempre que hay un kirchnerista a cargo, hay problemas de robo o corrupción. No pueden evitarlo, son corruptos de pura cepa", manifestó.

Ambos ataques fueron respondidos por Echarri, quien desmintió las denuncias en su contra y aclaró el funcionamiento de la organización. "Imbécil, Pachano no puede comprender (o no quiere) desde hace varios años que SAGAI ni paga derecho de imagen, paga derecho de intérprete y en su trabajo con Tinelli nunca interpretó ningún personaje, hace de él mismo, ¿Me seguís?", respondió el actor.

Luego compartió una imagen de la certificación internacional de Bureau Veritas que hace más de 18 años recibe el SAGAI para demostrar el nivel de gestión y liquidación de derechos que tiene la entidad.

"Pachano es un pobre tipo al que le tiran de la lengua y sale resentimiento, pero vos sos peligroso porque junto con tus secuaces están llevando a la Argentina y su gente al retroceso y al nivel de pobreza más grande de la historia. Disfrutá del verano", completó Echarri.