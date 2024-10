Netflix canceló una reconocida serie luego que su temporada 2 fuera un fracaso rotundo

Netflix volvió a estar en el centro de las críticas luego de la cancelación de "Inestable", una comedia que protagonizaban Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe. La decisión de la plataforma de streaming llegó después de que la segunda temporada de la serie no lograra captar la atención del público, convirtiéndose en un inesperado fracaso.

La serie, que exploraba la dinámica entre un exitoso pero inestable CEO de una empresa biotecnológica y su hijo tímido, no logró cumplir con las expectativas de audiencia de Netflix. A pesar de contar con un elenco reconocido y una premisa intrigante, "Inestable" no pudo asegurar su lugar en el competitivo catálogo de la plataforma. En su primera semana no llegó a entrar al top 10 de lo más visto y en sus segundos 7 días incluso bajó el caudal de espectadores.