Netflix canceló una nueva serie y desató la furia de los suscriptores: era la favorita de muchos

Los fanáticos de esta historia expresaron su malestar debido a que no habrá una segunda temporada. Esta producción había llamado la atención por la manera de vincular la mitología con la realidad.

La cancelación de Kaos hace visible una vez más la realidad del negocio del streaming: los números son los que mandan. A pesar del ruido en redes sociales y las peticiones de los fans para salvar la serie, las cifras de audiencia reveladas recientemente sugieren que Kaos no logró llamar la atención masiva que Netflix esperaba.

Sinopsis de Kaos, una serie que canceló Netflix

La serie se presentaba como una audaz reinterpretación de la mitología griega, ofreciendo una visión satírica y contemporánea de los dioses y héroes clásicos. La serie, creada por Charlie Covell (conocida por su trabajo en The End of the F***ing World), mezclaba humor irreverente con comentarios sociales agudos, todo ello envuelto en una narrativa que jugaba con los mitos tradicionales de una manera inesperada y divertida.

La trama giraba en torno a un grupo de deidades griegas cuyas vidas se entrelazaban con las de los mortales en el mundo moderno, creando situaciones absurdas y conflictos hilarantes. La serie exploraba temas como el poder, la identidad y la mortalidad, todo ello con un tono que oscilaba entre lo cómico y lo profundamente humano.

Lamentablemente, a pesar de su premisa prometedora y su ejecución cargada de ingenio, Kaos no logró captar la audiencia masiva que Netflix buscaba. La serie vio una disminución importante en sus números de visualización después de su primera semana, lo que eventualmente llevó a su cancelación prematura, dejando a los fans con muchas preguntas sin responder y tramas sin resolver.

Trailer de Kaos

Reparto de Kaos

El reparto era uno de sus puntos fuertes, reuniendo a un grupo de actores de renombre que dieron vida a los excéntricos personajes de la serie: