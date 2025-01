Mauro Szeta se quebró al despedirse de Telefe: cuál es el verdadero motivo de su renuncia

En ese momento, Szeta se quebró y le costó tomar la palabra: “Quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal que los quiero mucho. Estoy súper agradecido a Telefe, que me hizo crecer un montón”.

Luego, relató algunas experiencias personales que vivió durante su paso por el canal. “En Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento”, recordó sobre su boda con Clarisa. “Durante estos años se murieron mis dos viejos y me bancaron. Recibí mucho cariño y eso no tiene precio”, agregó.

Finalmente reveló el motivo de su alejamiento del canal de Martínez: “No pasó nada malo, son decisiones laborales. Tengo la expectativa de un desafío diferente. Ni mejor ni peor, solo distinto”.

A qué canal se va Mauro Szeta tras su alejamiento de Telefe

Horas antes de que Mauro Szeta se despida de la pantalla de Telefe, fue Ángel de Brito quien tuvo la primicia: "Quien abandona Telefe hoy es Mauro Szeta después de muchísimos años en el noticiero del mediodía. Es una de las figuras que acompaña a Vero (Lozano). Hoy se va a despedir".

En cuanto al motivo, aclaró que fue por un tema económico: "Le hicieron una oferta mejor que Telefe no la pudo igualar. Y como dicen los contratos, si el canal que te tiene contratado no te puede igualar o mejorar la oferta, tenés derecho a irte".

"Mauro Szeta deja Telefe y desembarca en la pantalla de América TV. Va a debutar el 5 de marzo con Sergio Lapegüe en el programa de la mañana. Va a estar a cargo de policiales, lo que a él le gusta hacer", revelo.

El programa del exconductor del Prende y Apaga se llamará Social Lapey y contará con Marina Calabró, Mai Pistiner, Bicho Gómez, Mica Lapegüe y Leo Paradizo, además de Szeta.