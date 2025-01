Marvel reveló quién es el nuevo supervillano más poderoso de sus universos en su última serie: de quién se trata

La producción de animación What If...? ha transformado de manera sorprendente a un inesperado villano del UCM tras haberlo convertido en un poderoso dios que podría llegar al nivel de poder que los Celestiales.

Quién es el nuevo supervillano que reveló Marvel en su última serie

Uno de los más conocidos es Thanos, quien consiguió poner de rodillas a los Vengadores tras acabar con la mitad de toda la vida en el universo. Por su parte, Dormammu demostró ser capaz de consumir el universo con su sola presencia, y Kang fue el responsable de destruir innumerables universos tras aniquilar a diferentes versiones de los superhéroes.

Pues bien, el episodio 2 de la nueva temporada de What If...? muestra una variante alternativa de un personaje ya establecido en el UCM con un enorme incremento de poder. Mientras que Agatha Harkness encontró su fatídico final en el noveno episodio de Agatha All Along, una de sus variables multiversales cobra mucha fuerza en la serie de animación de Marvel Studios que está dando tanto de qué hablar.

Justo cuando Agatha pretende absorber el poder de Kingo, crea un vínculo con Tiamut dentro del núcleo de la Tierra para transformarse en un ser místico gigante hecho de energía pura. En esta forma, ella es más grande que este planeta y puede enfrentarse contra Arishem en igualdad de condiciones.

Aprovechándose de su conocimiento mágico, Agatha logra contener a su contrincante y drenar su poder con un ataque similar al que Bruja Escarlata empleó para derrotar a su versión original en el final de WandaVision.

Además de poder absorber la energía de los seres no mágicos, esta nueva personalidad villana de esta protagonista de Marvel también se diferencia mucho porque tiene la capacidad de drenar el poderío de otros personajes sin tener que ser atacada por ellos primero. Por esa razón, en el episodio 2 de la temporada 3 de What If...?, Agatha simplemente captura el poder de Kingo y Tiamut de sus cuerpos tras demostrar porqué debería de ser considerada la mayor amenaza del UCM.