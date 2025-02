Marvel lanzó el primer tráiler de "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos"

Luego de recuperar los derechos de sus personajes después de seis años, la compañía dio a conocer el primer adelanto de lo que será Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, basada en la primera familia de Marvel Comics donde se presenta principalmente a sus cuatro personajes como una familia, a cada uno con sus característicos poderes: Reed Richards (Mr. Fantástico), Sue Storm (Mujer Invisible), Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Cosa).

Embed - The Fantastic Four: First Steps | Official Teaser | Only in Theaters July 25