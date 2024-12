Marley reveló cómo transitó su primer día con su hija Milenka tras su nacimiento: "Es muy..."

En tal sentido, junto a las imágenes, escribió un texto en el que contó que su hija fue sometida a estudios médicos tras su nacimiento, que se produjo en Estados Unidos: "Pasaron las primeras 24 hs y nuestra primera noche juntos y fue maravilloso! Es muy buenita! Aún en el hospital con chequeos de rutina de esta bebé que nació en la semana 38!".

En tanto, marcó que luego del nacimiento de Milenka, el personal del hospital en el que ocurrió el parto le entregó distintos elementos: "Fue una experiencia maravillosa. Dan una carpeta con toda la info que hay que saber, ya leí todo. Me dieron hasta el centímetro con el que la midieron. Me llevo todos los recuerdos", afirmó.

Marley anunció este sábado el nacimiento de su hija Milenka con un tierno posteo en sus redes sociales. El reconocido presentador publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la mano del bebé junto a una dedicatoria: "Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura. Al igual que Mirko se adelantó y también empezó todo, apenas aterricé", expresó.

El viernes Marley llegó a Estados Unidos, alertado por la noticia de que el parto de Milenka se había adelantado. La hermana de Mirko tenía previsto nacer el 7 de enero, pero iban a inducir el parto para el 3. Sin embargo, la espera terminó antes de lo esperado, ya que el conductor debió viajar de urgencia ante la posibilidad de que su hija naciera este fin de semana.

En sus redes sociales, Marley compartió un video de los momentos previos al nacimiento de Milenka, donde contó que apenas bajó del avión, fue a comprar pañales y elementos necesarios para recibir a su hija. "Mientras tanto Mirko me manda videos de cómo está allá en casa", aseguró desde una tienda ubicada al lado del hospital.

En un video que subió este sábado, se puede ver a Marley solo en los pasillos del hospital, contando sobre como estaba Kasandra, la mujer que gestó a su hija. La cuenta regresiva terminó, cuando el conductor publicó en las primeras horas del sábado que nació Milenka.

"Kasandra fue lo más y estuvo muchas horas de pujar! Y nació Milenka, a las 4:03 am hora local. No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz!", expresó en su Instagram junto a dos fotos de la manito de su bebé agarrada a su dedo. También compartió la imagen en la cuenta oficial de Instagram de Milenka, igual como tiene su hijo Mirko.

