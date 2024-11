María Becerra habló sobre sus vínculos con otros artistas: "Hay gente que nunca me cayó bien..."

En diálogo con el podcast Entre el cielo y las nubes de la plataforma de streaming por suscripción Podimo, María Becerra habló por primera vez sobre sus problemas con otros cantantes. " Hay artistas con los que no me llevo bien . Hay con quienes antes me llevaba bien, y de repente no . También hay gente que nunca me cayó bien ". comenzó por expresar.

Luego, directamente mencionó un caso específico: "Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una verga de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me le bajé de la canción". Ante estas palabras, muchos fans lo vincularon con gente en particular, aunque no hay nada confirmado sobre quién podría ser.

Los del Espacio Su distanciamiento de Los del Espacio fue uno de los principales motivos detrás del rumor. Redes sociales

Para finalizar, directamente señaló: "Creo que es muy fácil fingir demencia. Pero no me va, porque si sos una persona de mierda, no comparto valores con vos... Y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera". De esta manera, dejó bien en claro las razones por las que decidió alejarse de múltiples cantantes.

