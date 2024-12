Los números de noviembre: ¿cuáles fueron los programas más elegidos por los argentinos?

Argentina vs Perú X (@CONMEBOL)

El futbol se coronó como lo más visto de noviembre y no solo se llevó una alta cifra, sino que también TYC Sports logró posicionarse dentro del top five con las eliminatorias. Como programa de televisión, Bake Off Famosos estuvo en la cúspide y muy por encima de la diva de los teléfonos, que quedó en el segundo puesto.