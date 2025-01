La emoción de Graciela Alfano al encontrarse con Matías Alé: "Fuimos buenos, honestos y auténticos"

Agregó: “Nos hemos amado muchísimo, tenemos una relación hermosa de casi 10 años. Sabés que te adoro. Te deseo siempre lo mejor”. Mientras, Alfano le contestó: “¡Qué lindo Mati! Yo te conozco profundamente, sé el corazón que tenés. Tuvimos una relación hermosa”.

“Nueve años de amor, que son recordados siempre con una gran alegría. Sabés que te deseo lo mejor con esta nueva pareja y también me siento muy feliz de que estés trabajando, que estés pasando en la vida tan bien y que podamos tener esta relación”, agregó la ex vedette.

Enseguida, Alé enumeró todo lo que aprendió y conoció junto a ella, y cómo lo ayudó a progresar en su carrera y lo hicieron parte de la familia de la mediática: "Graciela es una persona única, excepcional. Fueron 10 años de mi vida. Graciela me enseñó a viajar, me enseñó a tener una familia, me enseñó a respetar a una mujer, me enseñó a vestirme. Hoy estás pasando este mal trago, pero vos sos una persona con resiliencia, una persona que sabe adaptarse a las circunstancias, una persona inteligente, una persona hermosa”.

Además de los elogios, la invitó a su casamiento con Martina: “Martina, mi pareja, te ama. Cada vez que nos escribís, Martina siempre me dice: ‘Yo la amo, que venga a vernos, que venga al casamiento’. Creo que sos la única ex que queremos que venga cuando nos casemos”, lanzó el actor.

La exmodelo respondió que todas esas palabras la "emocionan mucho", a la vez que tuvo palabras cariñosas con la joven mujer de Alé: "Me conocés mucho porque fui muy abierta con vos y vos muy abierto conmigo. Y de verdad valoro esta pareja que tenés. Espero que sea para muchos años y que realmente sean muy bendecidos. Y de verdad me hace muy bien en este momento tu palabra. Tu palabra me llega al corazón y la voy a atesorar en el corazón”, cerró Alfano.