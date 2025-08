La impresionante transformación de Brad Pitt para una película

El actor volvió a los rodajes con un look que recuerda a sus clásicos. Además, Angelina Jolie habló del fin de su relación.

Brad Pitt volvió a sorprender al público con una transformación estética que recuerda a su época dorada en los años 90. En las primeras imágenes filtradas del set de filmación, el actor luce un look completamente renovado para dar vida nuevamente a Cliff Booth, el icónico personaje de Érase una vez en... Hollywood. Su regreso, esta vez lo hará bajo la dirección de David Fincher.

Si bien su transformación no llegó a los extremos como sucedió con actores como Christian Bale o Brendan Fraser, en su caso se pudo ver cómo su apariencia tiene un cambio en su pelo largo, el bigote retro y una estética relajada que recuerda la versión más clásica de su imagen cinematográfica, logrando un potente efecto nostálgico.

A lo largo de su carrera, el protagonista de Leyendas de pasión y El club de la pelea supo adaptarse a cada época sin perder su identidad. Desde los inicios como galán hasta sus papeles más maduros y complejos, su versatilidad le permitió mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones. Esta nueva etapa lo encuentra con 61 años y en plena forma, preparado para encarnar nuevamente a un personaje que lo reconectó con el público y la crítica.

Brad Pitt Redes sociales

El rodaje de The Continuing Adventures of Cliff Booth, un spin-off escrito también por Quentin Tarantino, generó gran expectativa entre sus seguidores. Las imágenes mostraron a este actor con una camisa estampada amarilla, chupetín en mano y una melena rubia al viento, replicando el estilo de su recordado personaje. Las comparaciones con clásicos como Siete años en el Tíbet o Entrevista con el vampiro no tardaron en llegar.

Brad Pitt Redes sociales

Angelina Jolie reveló el motivo de su separación con Brad Pitt

Mientras el actor brilla nuevamente en la pantalla, su vida personal sigue siendo motivo de atención. Recientemente, salieron a la luz nuevas declaraciones de Angelina Jolie, quien dio detalles inéditos sobre las razones que llevaron al fin de su relación con Brad Pitt. La separación, anunciada hace ya cuatro años, sigue generando repercusión, sobre todo por las implicancias que tuvo para sus seis hijos.

Una fuente cercana a la familia dio a conocer al medio People que uno de los mayores puntos de conflicto entre la pareja fueron sus diferentes maneras de criar a los niños. Aunque ambos compartían la intención de que sus hijos exploraran el mundo más allá de las aulas, sus métodos eran opuestos. Él prefería una crianza con más estructura y reglas, influido por su propia educación, mientras que ella promovía una mayor autonomía desde edades tempranas.

Brad Pitt Angelina Jolie Charles Sykes / Associated Press

En una entrevista con la revista francesa Le Figaro, la actriz explicó que su decisión estuvo motivada por la necesidad de proteger a sus hijos. "Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta", aseguró. También afirmó que, aunque el silencio le jugó en contra mediáticamente, sus hijos son conscientes de su verdad y demostraron una gran fortaleza frente a la exposición pública.