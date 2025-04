Oriana Sabatini reveló cómo está su relación con su tía Gabriela tras faltar a su boda

La ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala dejó una marca que aún no se borra . A pesar del paso del tiempo, la modelo decidió abrirse y contar cómo fue atravesar ese momento sin una de las personas más importantes de su entorno. El vínculo entre ambas siempre fue cercano, por lo que su ausencia no pasó desapercibida y generó un fuerte impacto emocional.

Aunque la relación familiar venía atravesando un distanciamiento previo, la expectativa de un posible reencuentro en la celebración era alta. La falta de contacto antes del evento y la posterior ausencia sin explicación reavivaron el malestar en la familia. Oriana , con el correr de los meses, optó por compartir su perspectiva sobre la situación y dejó en claro que aún no comprende del todo las razones de lo ocurrido.

Lejos de alimentar el escándalo, decidió evitar los detalles más íntimos y centró su enojo en el tratamiento que algunos medios le dieron al conflicto. Considera que se exageró la situación, y que las críticas públicas hacia su entorno fueron desmedidas e injustas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala La ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento sorprendió por el vínculo que mantenía con su sobrina. Oriana Sabatini

El enojo de Oriana Sabatini

Más allá de lo ocurrido con su tía, la modelo manifestó su incomodidad con la manera en que se expuso a su familia en los medios. Señaló que se llegó a instalar una imagen distorsionada de sus seres queridos, y que eso fue incluso más doloroso que la ausencia misma en su casamiento.

Para ella, lo más molesto fue el modo en que se construyó un relato que no se ajusta a la realidad. Aunque eligió no ahondar en detalles ni responder a versiones, dejó en claro que no siente la necesidad de justificar nada ni de dar explicaciones públicas. Su postura actual es mantener la distancia del conflicto, priorizando su estabilidad emocional.

Sabatini Gaby Sabatini no fue al casamiento de su sobrina y la relación entre ambas quedó en tensión. Redes sociales

En ese sentido, el paso del tiempo no logró cicatrizar la herida ni propiciar un acercamiento entre las partes. La relación con Gaby Sabatini permanece en un punto incierto, sin señales concretas de reconciliación. La falta de diálogo parece consolidarse, al menos por ahora, como parte del nuevo escenario familiar que se configuró desde aquella noche.