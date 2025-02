La elección de Chiara de Gran Hermano entre Giuliano y Renato: "Cuando uno se quema con leche..."

La participante tuvo varias dudas, ya que tuvo un breve romance con Giuliano, el que se vio interrumpido cuando regresó Jenifer Lauría y se puso de novio con el luego eliminado, pero del otro lado, también estuvo Renato, otro de los hermanitos del reality que eran parte de su grupo.

La hija del exfutbolista Alejandro Mancuso se tomó un tiempo para pensar y tramando su estrategia se atrevió a preguntarles a qué volverían a la casa. “Ya todos saben por qué salí y ahora vuelvo totalmente diferente: se terminó el mujeriego y quiero volver a jugar”, le explicó Nano.

Por su parte, el primer participante en ser eliminado de la casa explicó que quiere jugar y revertir su imagen después de sus “comentarios desafortunados” que hizo pese a que la propia Chiara le advirtió que no los hiciera.

Tras escucharlos, la joven reconoció estar en una situación “muy difícil”, pero fue contundente a la hora de explicar su decisión: “Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Siempre elijo seguir confiando en ‘Nano’, pero no me puedo seguir arriesgando. Tengo miedo de seguir confiando. Ya no sé qué vas a hacer. No sé si te vas a desenfocar o no. Le voy a dar la oportunidad a Renato, que estuvo dos semanas y sigue siendo un ‘Causas'”.

Embed - Chiara terminó llorando al tomarse revancha cuando definió la votación entre Giuliano y Renato

La reacción de los televidentes en redes por la decisión de Chiara: “El karma existe”

Para sorpresa de todos, Chiara decidió darle la oportunidad de regresar a la casa de Gran Hermano a Renato Rossini y no a Giuliano Vaschetto y en las redes sociales celebraron su postura al recordar “el trío amoroso” que protagonizó con Nano y Jenifer Lauría.

