La dura enfermedad que sufre Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano: "No se cura así nomás"

En medio de la transmisión de All Access por DGO, la joven médica sorprendió al relatar: “ A los 17 años me empezó a pasar . Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”

En ese momento, explicó que “tiene altos y bajos":

"Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, detalló.

Entonces recordó un episodio en particular: “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. No llegué a eso, por suerte". Además, contó que cuenta con acompañamiento profesional: "Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás”.

“Debido a la rabdomiólisis que tengo, no puedo hacer ejercicio. Entonces es todo un problema que tengo porque las enzimas del músculo me suben y me puede afectar al riñón. Es todo un combo complicado que lo estoy tratando con mi psicólogo que lo amo”, concluyó.

Gran Hermano, al borde de caer de los 10 puntos de rating: ¿Telefe podría levantarlo?

El canal Telefe se encuentra en una situación muy crítica en materia de rating desde hace varios meses y ni siquiera pudo remontar la situación con el comienzo de Gran Hermano 2024-25.

Según informó el usuario especializado @PtcRecargado en X, el rating del domingo dejó muy mal parado a Telefe, ya que quedó al borde de caer de los dos dígitos de rating. Lo que sucede con el reality show es que hay tal desinterés entre la audiencia que los números continúan en caída libre.

En esta ocasión, los números fueron los siguientes: Gran Hermano 10.8, Pasapalabra 7.2, Directv - DGO Presentan: Espiando la casa 6.7, Cine Trece (The Rock) 4.6 y Cine Trece (Wrath of Man) 4.4. De esta manera, el reality show apenas pudo mejorar los números del programa de Iván de Pineda en su regreso a la televisión y hay preocupación de cara al futuro.