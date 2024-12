¿Kraven podía aparecer en una película previa clave de Marvel? A qué superhéroe querían enfrentar al villano

Te contamos a continuación en que película de Marvel se esperaba que apareciese y por qué razón este actor no figuró antes en este maravilloso mundo de producción que tanto atrae al público.

En qué película de Marvel se esperaba que aparezca en el pasado

'Black Panther' es una de las películas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel. Habiendo sido nominada hasta a siete premios Óscar y con 1349 millones de dólares en el bolsillo, el proyecto protagonizado por Chadwick Boseman y dirigido por Coogler iba a contar con Kraven como antagonista principal, pero Sony no permitió que Marvel cumpliera su deseo arruinando con ello el sueño del cineasta y el futuro del personaje, puesto que su paso en solitario por la cartelera no está siendo demasiado positivo y no parece que vayamos a ver más a Taylor-Johnson interpretado a Sergei.

La negativa fue clara: Sony tiene los derechos cinematográficos del universo de Spider-Man, lo que incluye a Peter Parker y todos los personajes de sus cómics. Por aquel entonces, la compañía no quería ceder ni realizar ningún tipo de 'crossover'.

Por qué razón Kraven no apareció antes en el mundo de Marvel

En 2018, durante el estreno de 'Black Panther', que acabó contando con Michael B. Jordan como Killmonger para ocupar la posición antagonista, Coogler destacó que hasta había guiones preliminares con la figura de Kraven, pero no hubo manera de convencer a Sony y hubo que redirigir el largometraje: "Como fan de Marvel, quieres tener todos los personajes posibles en tu película, pero te das cuenta de que hay cosas contractuales de por medio y no puedes contar con todos", comentaba el director a Yahoo UK.

"Hubo una etapa de Christopher Priest que fue bastante intensa, hay una gran escena en la que Panther lucha contra Kraven, Kraven el Cazador, pero no salió adelante", continuaba. "Siempre me ha encantado Kraven en casi todas sus iteraciones. Así que llegados a un punto pregunté: '¿Puedo usar a Kraven?' Y ellos me respondieron; 'No, no puedes'. Ni siquiera sé si hubiera funcionado en la película con la que terminamos, porque esto fue en los primeros pasos del desarrollo".