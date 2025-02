Kendrick Lamar expuso a Drake en el Super Bowl y podría sufrir una demanda multimillonaria

El rapero estadounidense cantó Not Like Us en el show de mediotiempo y se enfrenta a un posible juicio histórico.

El cantante estadounidense Kendrick Lamar expuso mundialmente a Drake tras cantar Not Like Us en el show de medio tiempo del Super Bowl , ya que la letra del tema apunta contra el artista canadiense y esto podría desembocar en una demanda multimillonaria.

Todo comenzó por la pelea de hace muchos años entre Kendrick Lamar y Drake , el cual provocó que ambos creen canciones para criticarse mutuamente. Pero el 4 de mayo de 2024 todo cambió, ya que el estadounidense lanzó Not Like Us y parece haber sepultado para siempre al canadiense , ya que el tema ganó cinco estatuillas en los Premios Grammys 2025: Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Video Musical.

Lo que sucede con esta canción en particular es que hay una acusación muy grave de pedofilia, aunque Lamar tuvo que cambiar algunas palabras de la versión original al tratarse de un show para millones de personas. Entre las frases más polémicas, se destacan: "Oye Drake, he oído que te gustan jóvenes; asegúrate de esconderle a tu hermana pequeña; intenta tocar un acorde y probablemente sea La menor".

Kendrick Lamar Not Like Us lyrics Super Bowl En la letra completa del show en el Super Bowl, Lamar cambió "pedófilo certificado" por certified fag y se perdió el significado original. Captura translate.google.com.ar

Y esto no fue lo único, sino que el público volvió a mostrar que están del lado de Kendrick Lamar en esta pelea. Inmediatamente después del show, Not Like Us regresó a la cima del Top 50: Global de Spotify, la cual pertenecía a Die With A Smile y el día anterior había roto el récord de más días consecutivos en ese lugar, como para darle aún más valor a lo que consiguió el rapero.

Además, siguiendo con lo que es esta plataforma de streaming, el estadounidense rompió un importante récord del canadiense, ya que se convirtió en el rapero con mayor cantidad de oyentes mensuales en la historia de Spotify. Esto lo consiguió con 88.8 millones de oyentes, por lo que parece haber sepultado para siempre a Drake.

La denuncia de Drake contra Kendrick Lamar por Not Like Us

El cantante canadiense Drake presentó una demanda por difamación contra Universal Music Group debido a la canción Not Like Us de Kendrick Lamar.

En el reclamo, Drake alega que UMG promovió y monetizó estas acusaciones falsas, priorizando las ganancias sobre la seguridad de sus artistas. Como resultado de la difusión de la canción, en mayo de 2024, la residencia de Drake en Toronto fue atacada, dejando a un guardia de seguridad herido.

Ahora, el canadiense busca una compensación por daños y perjuicios debido a las consecuencias de estas acciones. Por eso, que Kendrick Lamar haya cantado Not Like Us en el Super Bowl podría generar una nueva denuncia multimillonaria contra múltiples empresas: NFL, Apple y hasta el propio cantante.