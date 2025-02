Joe Biden firmó con una agencia de Hollywood: ¿quiere aparecer en series y películas?

Tras dejar la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden volvió a firmar con la agencia CAA y retomó un vínculo contractual que había tenido por primera vez entre 2017 y 2020. En ese período, publicó su autobiografía bajo el título Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose y lanzó la gira American Promise Tour, además de encabezar múltiples conferencias por todo el país.