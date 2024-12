Investigan a L-Gante por una posible red de trata

Hasta el momento no hay imputados en la investigación que quedó radicada en el Juzgado Federal 1 de Morón, a cargo del Juez Martín Ramos. Asimismo, informaron que la pesquisa recién está en sus inicios.

La denuncia alude a que la joven habría sido menor mientras pertenecía a dicha agencia, motivo por el cual se enmarca en el delito de trata de personas. Se trata de la causa 32.370 e interviene la Fiscalía Federal 1 de Morón y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La exmujer de L-Gante reveló cuánto paga el músico por la cuota alimentaria de Jamaica: "Super cansada de todo"

La exmujer del cantante L-Gante, Tamara Báez, mencionó cuánto le paga el músico por la cuota alimentaria de su hija Jamaica: "Super cansada de todo", remarcó en redes sociales. La mediática hizo esta confesión luego que el intérprete de cumbia 420 blanqueó su relación con Wanda Nara.

La influencer se cansó de los rumores que hablaban de una suma de 1 millón de pesos como el monto que recibía del artista para los alimentos de la menor de 3 años que tienen en común: "Después de todo yo ya super cansada de todo con el abogado cerramos en que me iba a pagar 300 mil pesos por mes, de cuota alimentaria".

Agregó en su descargo: "Todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que genera trabajando. DE TODO. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Que cada 6 meses se aumenta un 30% no es casi nada. Jamás me pasó un millón de pesos como las personas decían", aclaró Báez.

"Después de todo, la relación entre nosotros siguió, a veces había buena onda, otras no", enfatizó. "Jamás le quise sacar plata, sólo acepté ese acuerdo que hoy en día, con esa plata que él me pasa lo único que llegaba a pagar eran las expensas del country. Además me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales, hace mucho tiempo es así", detalló Tamara.