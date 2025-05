Inesperada pelea entre programas de chimentos: dos amigos, en pie de guerra

Era impensado a corto plazo, pero se está gestando una guerra entre dos programas de chimentos de un mismo canal y por una particular situación. Aunque conviven de buena manera, la batalla de egos es la peor pesadilla para este tipo de ocasiones. Se trata de LAM vs SQP, programas que conducen Ángel De Brito y Yanina Latorre, ambos amigos con el detalle de que el primero es productor general del programa de la mediática. En los últimos días, se pudo ver cómo la tensión fue creciendo a tal punto que puede verse al aire y más allá de que digan “que es un chiste” la cosa no es tan así.