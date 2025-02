Incertidumbre por el futuro de Santiago Del Moro tras el final de Gran Hermano: qué programas podría conducir

A la cabeza de Gran Hermano, reality que, una vez que llegue a su fin, no regresará hasta al menos fines del próximo año para darle descanso al formato y preparar su “gran regreso”, generando la máxima expectativa en los fanáticos del programa, Del Moro se prepara para asumir la conducción de importantes formatos que eran comandados habitualmente por Marley. Por estas horas se está analizando su reincorporación a MasterChef, en su nueva temporada y quizás en la vuelta de La Voz Argentina.

Santiago del Moro El conductor anunció un programa especial para premiar a los mejores jugadores del reality el 8 de julio. Redes Sociales

Por su parte, Santiago se luce liderando las mañanas de La Cien con su Club Del Moro, mientras atraviesa la conducción de la casa más famosa del país, en una edición que lo tiene muy tenso por la presión del minuto a minuto, pero que sin dudas ha sabido tener las herramientas para poder plasmar nuevas ideas para que el rating aumente.

Esto, a su vez, genera dudas sobre qué pasará con el futuro de Marley en esa pantalla. La semana pasada se hizo correr la noticia de que tenían en mente a que el conductor haga una nueva temporada de Survivor pero con famosos, algo que es completamente inviable por la baja audiencia que tuvo el formato, pero además el canal no está dispuesto a invertir en algo que le genero mucha perdida en 2024.

Por ahora, Marley estará frizado durante todo este año, haciendo que obligatoriamente su imagen descanse, ya que quieren que recuperar el estatus familiar en este tiempo fuera de la tele.

Esta estrategia servirá para que mientras no esté en pantalla, muestre en sus redes sociales su vida familiar y dando móviles o notas con los principales programas de chimentos, es decir que se dedicara a lavar su imagen que no está bien públicamente y no es una opinión, sino que las cifras de audiencia lo dejaron reflejado.