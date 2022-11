Habló una de las protagonistas del escándalo con Nicolás Cabré: "Son todas mentiras"

nicolas-cabre.jpg

La mujer se refirió puntualmente a la reacción de Nicolás: “En el momento Cabré no dijo nada y a lo último se acercó y nosotras pensamos que estaba interactuando, nunca lo tomamos como que iba a reaccionar de esa manera. Le dijo a mi amiga que era una falta de respeto lo que le había gritado, mi amiga le pidió disculpas. Mi otra amiga se rió porque le causó gracia de los nervios y él de muy mala manera le dijo ‘¿y vos de qué te reís? Te estás riendo y no sé de qué te reis porque esto no le causa gracia a nadie’”. Él no le pidió disculpas a mi amiga que trató mal”.

En el afán de coincidir con algunas de las versiones denunciantes, indicó: “Tal vez se desubicó mi amiga pero no era para parar la obra” y aseguró que la frase “mostrámela” se lo dijo otra espectadora.

“Espero que saquen la foto de todos los programas”, amenazó además la mujer en Involucrados con respecto a una imagen de ella y sus amigas en el teatro que circuló en las redes sociales. “Si estuvimos gritando toda la noche, ¿por qué no nos sacaron?”, se cuestionó irónica.