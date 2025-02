Griselda Siciliani reveló cómo maneja los celos con Luciano Castro: "Cuando pone la contraseña..."

En el programa de Olga, Nati Jota le preguntó cómo hace para no tener celos respecto a su pareja, ya que no solo es actor, sino que es conocido en el país como uno de los galanes. Pero Siciliani respondió: “¿Qué? ¿Celos de qué voy a tener? ¿De que garche con alguien? No, nada”.

“El otro tiene el teléfono así y cuando empieza a poner la contraseña, ya estoy en la cocina. No quiero ni ver”, indicó y Jota le preguntó si tenían una relación abierta, a lo que ella negó. “Lo pienso de mí también. Me llegas a tocar el teléfono…”.

Y agregó: “Me llegás a preguntar con quién me encontré o tomé un café... No, me parece... ‘Dale, boludo. Salí de acá’“. Esto sorprendió porque no es un accionar habitual en una pareja monogámica y en la mesa de Sería Increíble se sorprendieron.

Esto se da luego de haber sido acusada por la misma Sabrina Rojas de entrometerse en la relación de ella y Luciano Castro cuando la modelo estaba embarazada y la actriz de Envidiosa estaba con Adrián Suar. Además, Flor Vigna admitió que Castro le fue infiel con su actual novia.