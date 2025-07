Crisis en la Fundación Huésped: costos más altos y más demanda ante la ausencia del Estado

"La fundación es una organización no gubernamental que se financia a través de proyectos de investigación, donaciones de empresas, donaciones de individuos y proyectos de cooperación internacional. Nunca nos hemos financiado del Estado Nacional, entonces en ese sentido no es que el cambio de gobierno supuso, digamos, perder un sponsor ", explicó, en diálogo con Juan Amorín en La Mañana , por C5N .

"Lo que nos está pasando, como a muchas otras organizaciones, en nuestro caso, complejizado por el tema que trabajamos y el tamaño que tenemos, es que por un lado han aumentado mucho los costos en los últimos años, vinculados al proceso inflacionario, y ahora también rinde menos el ingreso desde afuera que tenemos, porque esta situación de la inflación en dólares que muchas industrias tienen también aplica, en muchos casos, a las organizaciones de la sociedad civil", detalló.

"A eso se suma, además, que muchos de los proyectos que nosotros tenemos todavía están medio en un limbo, que estaban financiados por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, que en este momento están en un parate administrativo hasta septiembre cuando se decida de qué manera se va a continuar la colaboración con los centros de investigación fuera de Estados Unidos", añadió.

Además, durante 2022-23 la organización hizo "una fuerte inversión con fondos propios para tener una nueva sede, de la que estamos muy orgullosos, donde podemos recibir a mucha más gente, brindar un servicio de calidad, de una escucha activa para que personas que por ahí se sienten expulsadas del sistema de salud puedan sentirse abrazadas y acompañadas", pero que "todo este contexto complejiza sostener muchas de las actividades gratuitas que da la fundación".

"Somos un poco tercos, no queremos cerrar servicios. Toda la parte de investigación de la fundación tiene sus propios fondos, pero las más de 40 mil consultas que nosotros atendemos, por distintas vías, de personas que llaman para información, para contención, para derivación, para preguntar porque no están pudiendo acceder a determinada medicación a través de su servicio de salud y el acompañamiento legal y administrativo para eso, que necesitan una escucha de un psicólogo, que necesitan participar de los grupos de reflexión que tenemos, que son parte de algunos de los proyectos que desarrollamos en terreno en distintos lugares del país, no tienen más que el financiamiento propio de la fundación", expresó Cahn.

Este financiamiento, según precisó, proviene de "proyectos específicos con administración de nuestros fondos y fundamentalmente con donantes individuales, con personas que nos acompañan todos los meses con una donación con tarjeta de crédito de de alrededor de $8000". "Ese es el programa que nosotros necesitamos expandir para justamente poder asegurar las actividades gratuitas que brinda la fundación tanto en la sede como en distintos lugares del país", sostuvo.

"Si algo tuvo Fundación Huésped en los 35 años de historia que tenemos es justamente ser un lugar para el abrazo, para la escucha, para no juzgar, para buscar la mejor solución, para cuidar y mejorar el acceso a la salud. Es lo que a nosotros nos moviliza, nos gusta, nos enorgullece del trabajo que podemos hacer y para eso nosotros necesitamos tener una estructura que pueda dar respuesta a esos casos", remarcó.

"Como las consultas, la demanda aumenta y se complejiza porque a todo lo que históricamente tuvo nuestro trabajo se agrega el hecho de tener que monitorear muy de cerca la provisión de antivirales, de vacunas, de métodos anticonceptivos, de terapias hormonales para las poblaciones con las que nosotros tratamos, tanto para población general como para el caso concreto del VIH", planteó el director.

La importancia de las campañas de difusión y la ausencia del Estado

"Desde desde 1992 se hizo la primera campaña con el Consejo Publicitario Argentino, que ahora se ve reforzado porque no hay prácticamente aplicación pública. Fundación Huésped nunca en su historia se propuso reemplazar al Estado ni nos lo proponemos. El rol del Estado es fundamental y central como articulador de la política de salud y también con la difusión, lo estamos viendo hoy con la campaña que promueve la dosis extra de vacuna para sarampión a partir del brote en el que está Argentina, y prácticamente la ausencia de comunicación por parte del gobierno nacional es lo que hace que en este caso hay vacunas y faltan brazos", remarcó Cahn.

"El sarampión era una enfermedad que estaba estaba sin casos, entonces la vacunación es un buen ejemplo de cómo es fundamental generar comunicación y, por otro lado, acercar la vacunación a las personas, facilitar el acceso y de esta manera realmente poder erradicar enfermedades, que es lo que lo que hemos logrado a partir del desarrollo de las vacunas y de campañas alrededor de eso", concluyó.