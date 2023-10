El pedido de Estéban Lamothe para estas elecciones: "No voten a Milei... es un peligro"

El actor Esteban Lamothe opinó sobre el candidato a presidente por La Libertad Avanza , Javier Milei, y pidió: "No voten a Milei, no lo hagan" , en las próximas elecciones del 22 de octubre.

En el programa Mitre Live con la conducción del periodista Juan Etchegoyen, dijo sobre el diputado libertario que sacó más votos en las PASO "Me parece que no tiene que ganar Milei, no voten a Milei, no lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino".