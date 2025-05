El look total pink con el que Antonela Roccuzzo enamoró a todos en las calles de Nueva York

La rosarina asistió a un exclusivo evento de Tiffany & Co y deslumbró con un vestido al cuerpo que combinó con joyas brillantes y una postal cinematográfica.

Antonela Roccuzzo se convirtió en el centro de atención de las redes sociales al lucir un impresionante look total pink en las calles de Nueva York . La esposa de Lionel Messi asistió a un evento exclusivo organizado por Tiffany & Co , donde, además de presentarse en el Museo Metropolitano de Arte , captó la atención con su estilo impecable.

El vestido rosa de Antonela , con un elegante escote en V , fue el punto de partida para una puesta en escena digna de una estrella de cine. Complementó su look con un conjunto de joyas de la marca , que incluían un collar de brillantes con un dije en forma de corazón y una piedra esmeralda . El toque final lo dio su peinado suelto , que aportó naturalidad y frescura a su imagen.

Las fotos que compartió en Instagram rápidamente se volvieron virales, generando más de 700.000 “me gusta” en pocas horas. Los comentarios elogiosos no tardaron en llegar, destacando lo radiante que se veía en cada imagen y comentando su glamoroso paso por la ciudad. Para muchos, este look no solo fue una declaración de moda, sino también un guiño al club en el que juega su esposo, Inter Miami, cuyos colores coinciden con el tono de su vestido.

Antonela Roccuzzo, con su estilo único, dejó huella en la Gran Manzana, siendo el centro de atención en cada imagen compartida.

La carrera que estudió Antonela Roccuzzo antes de ser famosa

Antes de que el mundo conociera a Antonela Roccuzzo como la esposa de Lionel Messi, ella estaba trazando su propio camino en el ámbito académico. La rosarina, nacida en Rosario, tenía un proyecto de vida bastante diferente al que desarrolla hoy en día. En sus primeros años, se inclinó por estudios más convencionales, como Odontología, una carrera tradicional que le habría permitido ingresar al mundo de la salud.

Sin embargo, su vocación por la comunicación también la llevó a explorar la carrera de Comunicación Social, aunque no alcanzó a finalizarla. La llegada de Messi a su vida, con el cambio de residencia a Barcelona y, posteriormente, a otros destinos, hizo que sus planes profesionales dieran un giro inesperado.

Con su estilo sofisticado, Antonela se convirtió en el centro de atención en el evento de Tiffany & Co en el MET.

Con el tiempo, Antonela se fue adaptando a un entorno mucho más mediático, iniciando su camino en las redes sociales y consolidándose como una influencer de moda. Su capacidad para conectar con marcas de lujo como Tiffany & Co le permitió convertirse en un referente del estilo y una de las mujeres más seguidas a nivel mundial.